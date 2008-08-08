Міліція порушила КC проти посадовців «Жилкомсервіс»

Харків. 8 серпня. УНІАН. Слідчі Харківського міського управління Головного управління МВС України в Харківській області порушили кримінальну справу проти посадовців комунального підприємства «Жилкомсервіс».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв`язків ГУ МВС в області, кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах).

Копію постанови про порушення кримінальної справи направлено прокурору м. Харкова.

Довідка УНІАН. Комунальне підприємство «Жилкомсервіс» засноване Харківською міською радою 26 липня 2006 р. Воно виконує функції єдиного замовника з надання житлово-комунальних послуг населенню, укладає договори з виробниками, виконавцями та споживачами цих послуг відповідно до чинного законодавства, здійснює контроль за якістю послуг та їх відповідністю діючим стандартам, нормативам, нормам та правилам.