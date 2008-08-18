Ювілей Харківського району святкували з “Фондом Фельдмана”

Минулими вихідними на території Харківського аграрного університету за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Фонд Олександра Фельдмана» відбулися святкові заходи, присвячені 85-річному ювілею Харківського району.

У торжествах взяли участь керівники області та жителі Харківського району, повідомили УНІАН у Фонді.

В рамках свята пройшли виставки, презентації, конкурси, концерти і інші розваги. Для гостей свята заспівала народна артистка України Таїсія Повалій, а Ігор Кондратюк провів конкурс «Караоке на майдані».

Харківський район сьогодні по праву є живописним краєм Слобожанщини, центром науково-дослідної діяльності і сільського господарства, візиткою харківської області, кузнею кадрів для національної економіки.

Історія району тісно переплетена з долями великих осіб і героїв – тут жив кошовий отаман Запорізької Січі Іван Сирко, цими дорогами ходив найбільший європейський філософ Григорій Сковорода, тут працював видатний історик, археолог і фольклорист Дмитро Яворницький.

Вітаючи присутніх, представники регіональної влади та МБФ «Фонд Олександра Фельдмана» побажали жителям Харківського району щастя, радощів і процвітання, та реалізуції і гідного визнання потенціалу Харківського району і кожного його жителя.