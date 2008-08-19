На Харківщині внаслідок зіткнення двох легковиків одна особа загинула

У місті Лозова Харківської області внаслідок зіткнення легковиків одна особа загинула і п`ятеро травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, водій автомобіля "ВАЗ-2108" скоїв зіткнення з автомобілем "ЗАЗ-968", що рухався попереду та виконував поворот ліворуч. Після зіткнення автомобіль "ЗАЗ" загорівся.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля "ЗАЗ" від отриманих травм загинув на місці пригоди, ще один пасажир та водій отримали тілесні ушкодження. Також постраждали водій та двоє пасажирів автомобіля "ВАЗ".