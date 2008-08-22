На Харківщині створено майже 40 тис. робочих місць

У Харківській області за 7 міс. 2008 р. створено 39,5 тис. робочих місць.

Як повідомив УНІАН перший заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Сергій КУЧИР, на підприємствах, організаціях та установах регіону введено в дію 9,2 тис. робочих місць, решту створено за рахунок розвитку підприємницької діяльності та самозайнятості населенням.

С.КУЧИР зазначив, що 60 % від загальної кількості нових робочих місць з’явилося у Харкові. Серед районів області їх найбільший обсяг припадає на Харківський – 2,5 тис. од., Лозівський та Ізюмський – по 1,2 тис. од., Чугуївський – 1,1 тис. од., Дергачівський район – 1,0 тис. од.

С.КУЧИР сказав, що обсяг створення робочих місць в 1,9 рази перевищує кількість ліквідованих, а у Ізюмському районі – в 5,1 рази, Нововодолазькому – в 3,5 рази, Золочівському – в 3,4 рази, Червонозаводському районі м. Харкова – в 3,2 рази.

Довідка УНІАН. Річне завдання Програми зайнятості населення Харківської області на 2008-2009 рр. за 7 місяців 2008 р. виконано на 58,2 %.