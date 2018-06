Queen їде в Харків

12 вересня о 19.00 у Харкові на площі Свободи відбудеться благодійний концерт британської рок-групи Queen та Пола РОДЖЕРСА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила засновниця благодійного Фонду "АнтиСНІД", ініціатор приїзду британських музикантів до України Олена ФРАНЧУК.

Благодійний концерт Queen у Харкові відкриє європейське турне групи.

Приїзд цієї групи до України відбувається у рамках програми Фонду "АнтиСНІД" "На краю".

«Музиканти гурту вийдуть до українців не тільки співати наші улюблені пісні, але й говорити з українською молоддю про проблему ВІЛ/СНІДу, - зазначила засновниця фонду. - Тому що вони, як ніхто інший, знають про важливість цієї проблеми. Бо вони втратили не тільки свого соратника, але й друга Фреді Меркюрі. Тому вони говоритимуть щиро, від душі. Вони переконані, що їх почують".

«Це буде не тільки концерт, а велике шоу, якого ще не бачила Україна», - зауважила О.ФРАНЧУК.

За тиждень до концерту розпочнеться інформаційна робота зі студентами та молоддю. Працюватимуть близько 200 волонтерів на вокзалах, станціях метро, вони роздаватимуть інформаційні матеріали про ВІЛ/СНІД.

За словами О.ФРАНЧУК, Queen виступить саме у Харкові, тому що це найбільше студентське місто України.

На запитання, яким чином вдалося переконати Queen приїхати до України, О.ФРАНЧУК відповіла: «Після концерту в Києві сера Елтона ДЖОНА та Пола МАККАРТНІ стало легше домовлятися».

Вона також повідомила, що квитки у VIP-ложу коштуватимуть від 2,5 тис. доларів.

Група напередодні концерту прибуде до Києва, де її учасники разом з О.ФРАНЧУК проведуть спільну прес-конференцію. Відбудеться також світський прийом.

Обладнання для концерту спеціально буде доставлено в Україну двома літаками Ан-124 7 вересня у 12 сорокафутових контейнерах.

Концерт проходитиме під гаслом: «Life must go on! Не дай СНІДу зруйнувати твоє життя!».