Харків збільшує видатки на харчування в дитсадках

Харків. 29 серпня. УНІАН. Влада Харкова збільшує асигнування на харчування в дитсадках.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської міської Ради, з 1 вересня 2008 р. вартість харчування у дошкільних закладах обласного центру буде збільшена на одну гривню за рахунок міського бюджету і становитиме 7 грн. (в групах з 9-12 годинним перебуванням) та 8 грн. (у групах з 24-годинним перебуванням та санаторних групах).

На безкоштовне одноразове обов’язкове гаряче харчування для учнів 1–4 класів міста міський бюджет виділяє 3 грн. У школах харчування дітей пільгової категорії здійснюється на 4 грн.

Довідка УНІАН. Загальний контингент учнів у загальноосвітніх школах Харкова становить 101,5 тис. учнів, у тому числі у 1-4 класах – 36,5 тис. учнів.