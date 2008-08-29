17 психологів МНС надають допомогу евакуйованим жителям

10:40, 29 серпня 2008
Харьків
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Застосовують «ноу-хау»

Київ. 29 серпня. УНІАН. Практичні психологи науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Університету цивільного захисту України, яку очолює полковник служби цивільного захисту Олександр ТИМЧЕНКО, надають психологічну допомогу евакуйованим жителям міста Лозова Харківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, за словами полковника служби цивільного захисту Віталія ХРИСТЕНКА, саме в такій ситуації, коли нормована кількість людей, що потребують психологічної допомоги, зашкалює, працювати дуже важко. Тут вкрай необхідним стало застосування «ноу-хау» лабораторії – валізи практичного психолога. Серед предметів першої необхідності – заспокійливі ліки, термос та пакетики з чаєм. Як пояснює спеціаліст, гаряча вода діє дуже заспокійливо. А також – блокноти та ручки, альбоми та м’які іграшки (окремо - для хлопчиків та дівчаток), шоколад, цигарки, картки поповнення телефонного рахунку, м’який м’ячик (людина заспокоюється, коли щось перебирає у руках), одноразові серветки та стаканчики, свічки та ікони, ковдра (причому не обов’язково тепла, бо, в першу чергу, вона повинна викликати у людини, що потрапила у стресову ситуацію, почуття захищеності). Валіза також містить і флягу з коньяком.

За словами В.ХРИСТЕНКА, такий спецнабір уже не раз випробовували. Ніч проти 27 серпня була найважчою, стривожені люди встигли схопити тільки найнеобхідніше та документи. Їх розмістили у кількох школах.

На цей час в епіцентрі події працюють 17 практичних психологів МНС, 9 із них психологи Університету МНС, 3 – з Дніпропетровська, 5 – Донецька.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня поблизу міста Лозова Харківської області на об’єктах 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України спалахнула пожежа. О 16.10 черговою службою арсеналу були зафіксовані перші вибухи. Персонал арсеналу було евакуйовано на безпечну відстань. Також було здійснено евакуацію населення в радіусі 5 км від епіцентру вибухів – станом на день 28 серпня близько 10 тисяч осіб.

61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України розташований на загальній площі 494 га. На арсеналі зберігалося близько 95 тисяч тонн боєприпасів.

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