Область збільшила обсяги виробництва в машинобудуванні

Харків. 8 вересня. УНІАН. Зростання промислового виробництва в машинобудівній галузі Харківської області становить 126,68%.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника начальника Головного управління економіки Олександр ПЕНСЬКОГО.

За його даними, за січень-серпень 2008 року темпи зростання промислового виробництва на Харківщині становили 110,55%. Зростання досягнуте по 11 з 13 основних видів економічної діяльності. Зокрема, поінформував начальник управління, зростання обсягів виробництва в машинобудуванні області за вісім місяців 2008 року становить 126,68%.