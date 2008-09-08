Область збільшила обсяги виробництва в машинобудуванні
13:06, 08 вересня 2008Харьків
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Дані Управління економіки
Харків. 8 вересня. УНІАН. Зростання промислового виробництва в машинобудівній галузі Харківської області становить 126,68%.
Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника начальника Головного управління економіки Олександр ПЕНСЬКОГО.
За його даними, за січень-серпень 2008 року темпи зростання промислового виробництва на Харківщині становили 110,55%. Зростання досягнуте по 11 з 13 основних видів економічної діяльності. Зокрема, поінформував начальник управління, зростання обсягів виробництва в машинобудуванні області за вісім місяців 2008 року становить 126,68%.
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