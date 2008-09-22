Металіст виграв у Карпат
09:41, 22 вересня 2008Харьків
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ФК Харків поступився Зорі
Харків. 22 вересня. УНІАН. У виїзному матчі 8-го туру Чемпіонату України з футболу Металіст виграв у львівських Карпат з рахунком 2:0.
Інший місцевий клуб ФК Харків зазнав удома поразки від луганської Зорі 2 : 3.
Результати інших матчів 8-го туру української Прем`єр-ліги:
Чорноморець - Динамо 0:3
Ворскла - Дніпро 1:0
Арсенал - Шахтар 0:0
Металург Д - ФК Львів 2 : 0
Карпати - Металіст 0 : 2
Кривбас - Таврія 1 : 1
Металург З - Іллічівець 2 : 0
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