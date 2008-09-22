Металіст виграв у Карпат

09:41, 22 вересня 2008
Харьків
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ФК Харків поступився Зорі

Харків. 22 вересня. УНІАН. У виїзному матчі 8-го туру Чемпіонату України з футболу Металіст виграв у львівських Карпат з рахунком 2:0.

Інший місцевий клуб ФК Харків зазнав удома поразки від луганської Зорі 2 : 3.

Результати інших матчів 8-го туру української Прем`єр-ліги:

Чорноморець - Динамо 0:3

Ворскла - Дніпро 1:0

Арсенал - Шахтар 0:0

Металург Д - ФК Львів 2 : 0

Карпати - Металіст 0 : 2

Кривбас - Таврія 1 : 1

Металург З - Іллічівець 2 : 0

 

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