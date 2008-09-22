Металіст виграв у Карпат

ФК Харків поступився Зорі

Харків. 22 вересня. УНІАН. У виїзному матчі 8-го туру Чемпіонату України з футболу Металіст виграв у львівських Карпат з рахунком 2:0. Інший місцевий клуб ФК Харків зазнав удома поразки від луганської Зорі 2 : 3. Результати інших матчів 8-го туру української Прем`єр-ліги: Чорноморець - Динамо 0:3 Ворскла - Дніпро 1:0 Арсенал - Шахтар 0:0 Металург Д - ФК Львів 2 : 0 Карпати - Металіст 0 : 2 Кривбас - Таврія 1 : 1 Металург З - Іллічівець 2 : 0

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