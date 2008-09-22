У Харкові комуністи провели марш миру

Харків. 22 вересня. УНІАН. На честь Міжнародного дня миру, що відзначався в Україні в неділю, харківські комуністи провели маршем колону своїх прихильників центральною вулицею міста від майдану Свободи до площі Конституції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обкомі Компартії України, в акції взяло участь майже 2 тисячі осіб.

За словами першого секретаря Харківського обкому КПУ, народного депутата України Алли АЛЕКСАНДРОВСЬКОЇ, на мітингу, що відбувся на майдані Свободи, учасники маршу Миру «гнівно засудили збройну агресію Грузії проти народу Південної Осетії та підтримку Президентом України режиму СААКАШВІЛІ».

А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА наголосила, що комуністи та їхні прихильники обурені «продажем Україною важкої наступальної та високотехнологічної зброї Грузії».

Вона повідомила, що в ході акції було організовано збір підписів харків’ян «За мир та міжнародну безпеку!»