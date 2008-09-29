Металіст виграв у Ворскли 3:1
08:24, 29 вересня 2008Харьків
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Результати 9-го туру
Харків. 29 вересня. УНІАН. У домашньому матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст наніс поразку полтавській Ворсклі з рахунком 3:1.
Голи забили Джексон 10, 84 пен., Слюсар 21 - Цуррі 26.
ФК Харків у Сімферополі зіграв унічию з Таврією 1:1 (Ковпак 90, пен. - Гунчак 46)
Результати інших матчів 9-го туру української Прем’єр-ліги:
Дніпро – Металург З 1:2 (Невмивака 41, Лоло 57 авт. - Льопа 82)
Іллічівець – Арсенал 2:1 (Ярошенко 8, Кривошеєнко 81 – Симоненко 49)
Зоря – Карпати 1:0 (Райчевич 57)
ФК Львів - Чорноморець 0:2 (Васкес 73, Коритько 78)
Шахтар - Металург Д 1:1 (Ілсіньйо 50 - Дімітров 89)
Динамо - Кривбас 3:0 (Алієв 18, 47, Нінкович 27)
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