Затримано двох борівчан, які обстріляли авто депутата

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Правоохоронці затримали двох осіб, які 30 вересня у районному центрі Борова з пневматичної зброї обстріляли автомобіль голови фракції Партії регіонів Борівської райради Євгена ЖУКА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС в Харківській області, працівниками карного розшуку обласної міліції та Борівського РВ за скоєння злочину було затримано двох 21-річних не працюючих мешканців с. Борова, які з хуліганських спонукань у вівторок обстріляли Кіа Sorento, вікна першого поверху житлового будинку та фасадну частину продовольчого магазину з пневматичного пістолету.

За інформацією ЦГЗ, речові докази вилучено. Постраждалих осіб немає. Збиток встановлюється.

Слідчим відділом Борівського РВ порушена кримінальна справа за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Підозрювані затримані у порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України. Провадиться слідство.