Металіст влаштував Бешикташу Ватерлоо

У четвер, 2 жовтня, харківський Металіст на своєму полі завдав поразки стамбульському Бешикташу з розгромним рахунком 4:1.

Цей виграш дозволив Металісту вийти до групового турніру змагань за Кубок УЄФА.

Так написав про цю зустріч «Чемпіон»:

Сенсація! Для нас, може, і ні. Ми ж знаємо силу харківського "Металіста", який обіграв у чемпіонаті київське "Динамо" та зіграв унічию з донецьким "Шахтарем". А от для Європи, а особливо Туреччини, це дійсно сенсація. Хто б міг подумати, що "Металіст" так легко обіграє одного з турецьких грандів. Надія була, але, щоб на всі сто відсотків, та ще й з таким рахунком!

Добре, що харків`яни не повторили минулорічної помилки, коли у захоплюючому поєдинку вдома-таки поступилися 2:3 "Евертон". А вели ж по ходу зустрічі. Тут "Металіст" забив по два голи у кожному таймі і впевнено пройшов далі.

Матч господарі розпочали дуже агресивно. Уже за перші десять хвилин рахунок міг не раз бути відкритим. Едмар створив пожежу у штрафному майданчику турків своєю передачею справа на 5-ій хвилині. М`яч порикошетив трохи і захисник вибив його якнайдалі. Наступна атака господарів закінчилася трьома поспіль кутовими. Перший Девіч ледве не закрутив у ворота, другий - захисник вибив, третій - голкіпер кулаками у поле.

А от суперудар Джексона Коельо на 16-ій хвилині закінчився голом. Він метрів з 45-50-ти поцілив точно у ліву дев‘ятку воріт "Бешикташу". М`яч ще й поперечини доторкнувся. Супергол! Такого голу давненько не бачили. Претендент на "кращий гол 1-ого раунду КУЄФА" - це точно.

Через три хвилини гості відігралися, але зробили це з положення поза грою. Стадіон був затих на кілька секунд, та потім радісно видихнув. У відповідь Трішовіч хотів повторити удар Коельо - повз ворота.

Проходить дві хвилини і рахунок подвоюється. Горяінов вибив м`яч з рук точно на Коельо. Той поборовся, прикрив корпусом, розвернувся і віддав передачу на хід вільному Девічу. Удар Марко у дотик - 2:0! І вже "Металіст" попереду за підсумками двох матчів.

До кінця першого тайму "Бешикташ" забив ще раз, але знову з офсайду. Можна ще згадати удар Телло з позиції лівого інсайду - Горяінов перевів на кутовий. Гості прижали харків`ян до воріт, та забити їм не вдалося. На перерву команди так і пішли за рахунку 2:0.

Другі 45 хвилин розпочалися, як і перші, з небезпечних атак "Металіста". М`яч от тільки вперто не хотів влітати у сітку. Слюсар влучив у штангу після чудового пасу Девіча, який розібрався з захисником. Едмар головою пробив після подачі все того ж Девіча - голкіпер врятував гостей і перевів цей удар на кутовий. Уже сам Марко пробивав головою вище воріт після пасу Бордіяна. Валяєв зліва отримав м`яч і побіг, обійшовши захисника, він пробив - не вистачило кількох сантиметрів. А міг у цьому епізоді Валяєв відпасувати на вільного Девіча. Коельо пробиває зі штрафного - воротар переводить на кутовий.

Гості змогли створити хоч щось небезпечне лише у середині тайму. Холоско після подачі справа незграбно і неточно пробив ногою. А згодом Дельгадо зі штрафного пробив вище. І тут же турки отримали третій гол. Слюсар перехопив м`яч на половині поля гостей, віддав трохи наліво на Коельо, той повернув на хід Слюсар, а Валентин ще раз відпасував на Джексона і той просто завів м`яч у ворота! Чудова комбінація. А через чотири хвилини у ворота "Бешикташа" влетів і четвертий гол. Ганцарчик подавав-пробивав штрафний, Коельо в останній момент пригнувся і м`яч попрямував у сітку саме від ноги поляка. 4:0!

У кінцівці команди обмінялися виходами віч-на-віч. В обох випадках добре зіграли голкіпери. Турки потрапили одного разу у стійку, а на 90-ій хвилині їм-таки вдалося відквитати один м`яч. Гол на рахунку Нобре.

Металіст здобув дуже впевнену перемогу, показавши при цьому дуже хорошу гру. Команда заслужила вихід у груповий етап Кубку УЄФА. Подивимося, що буде далі і побажаємо харків`янам успіхів.

"Металіст" - "Бешикташ" 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - Коельо (16), 2:0 - Девіч (26), 3:0 - Коельо (70), 4:0 - Ганцарчик (74), 4:1 - Нобре (90)

"Металіст": Горяінов, Ганцарчик, Обрадовіч, Папа, Майдана, Валяєв, Слюсар, Тришовіч (Бордіян, 38), Девіч (Фомін, 87), Едмар, Джексон (Бабич, 90)

"Бешикташ": Арікан, Тораман, Зан, Запоточни, Серіч, Холоско (Нобре, 67), Куртулуш, Сіссе, Телло, Дельгадо, Бобо