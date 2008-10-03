Південна залізниця тримає курс на Євро-2012

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Південна залізниця поповнила свій парк пасажирського рухомого складу новими вагонами виробництва ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Україна).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Південної залізниці.

11 нових купейних вагонів мають замінити другий склад фірмового потягу №63/64 Харків-Київ. Також до кінця поточного року залізничники мають одержати ще 16 нових СВ-вагонів і купейних вагонів виробництва ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

Нагадаємо, що цього року Південна залізниця вже одержала 8 вагонів ВАТ «Тверський вагонобудівний завод» (Росія), які увійшли до складу фірмового потягу №111/112 Харків-Львів.

Нові пасажирські вагони одержані на виконання програми поступового оновлення рухомого складу, а також є одним з етапів підготовки до проведення в Україні фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.