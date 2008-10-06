ФК Харків – Динамо (К) - 0:4

Харків. 6 жовтня. УНІАН. У черговому матчі Чемпіонату України з футболу ФК Харків зазнав нищівної поразки від лідера чемпіонату Динамо (Київ).

За грою, що проходила у Сумах, спостерігали понад 15 тисяч уболівальників.

Михайло Стельмах (головний тренер ФК Харків): Серйозно готувалися до цієї гри, настроювалися, трималися, але ви самі бачили, гра вийшла до голу. Нам забили гол - все зламалося. Все, що домовлялися, все зламалося. За 6 хвилин класна команда три голи не пропустить. Грали так, як ми на сьогодні можемо. Гра показала, хто є хто: клас футболістів, клас команд. «Динамо» класом вище, індивідуальна майстерність у динамівців вища. Ми поступилися по грі».

Набравши у 10 матчах 6 очок, ФК Харків посідає передостаннє, 15-те місце в турнірній таблиці.

Наступну гру ФК Харків проведе з клубом Львів.

Результати матчів 10-го туру:

Чорноморець - Шахтар 0:3 (Гладій 28, Луіс Адріано 90+2, 90+3)

Металург З - Металіст 1:0 (Годін 56)

Зоря - Таврія 1:1 (Жуніор 71 - Ковпак 80)

Карпати - Ворскла 0:0

Кривбас - ФК Львів 2:0 (Бюлюкбаши 50, Бартулович 57)

ФК Харків - Динамо 0:4 (Вукоєвич 58, Соколенко 61 автогол, Бангура 64 пен., 86).

Арсенал - Дніпро 0:1 (Денисов 51)

Металург Д - Іллічівець 2:0 (Ситник 2, Макрідіс 65)

Скориставшись поразкою Металіста, нічиїми у Ворскли і Зорі, Динамо та Металург Д йдуть таблицею у відрив: мають по 25 очок, і ближче, ніж на 7 очок - нікого.

Зате потім одразу три команди з 18 очками: Металіст, Ворскла, Металург З.

Далі плавне зниження до кінця таблиці: Зоря (16), Дніпро (15), Чорноморець (13), Кривбас (13), Шахтар (12), Арсенал (10), Карпати (8), Таврія (7), ФК Харків (6), Іллічівець (6), ФК Львів (5).

Характерний, що команди на останніх шістьох місцях - без виграшів у турі і з одним забитим голом на всіх.