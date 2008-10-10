БЮТ хоче мати свого заступника голови облради

Харків. 10 жовтня. УНІАН Харківський Блок Юлії ТИМОШЕНКО наполягатиме на тому, щоб одним із заступників голови Харківської облради був призначений представник цієї політичної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції народний депутат України, голова обласного відділення ВО «Батьківщина» Олександр ФЕЛЬДМАН.

За його словами, представники БЮТ являють одну з найбільших фракцій в обласній раді, тому є очевидним і справедливим, щоб при рівному представництві серед багатьох заступників голови облради був і представник БЮТ.

«Ми будемо просити і наполягати, щоб у голови облради був заступник від БЮТу», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

На думку народного депутата, ним міг би бути голова фракції БЮТ в Харківській облраді Андрій СТРОНОВ.