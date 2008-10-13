У Авакова алергія на парламент?

Харків. 13 жовтня. УНІАН. Член політради партії «Наша Україна», голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВА не балотуватиметься у народні депутати на дострокових виборах до Верховної ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує персональний сайт харківського губернатора.

«Я не хочу бути депутатом парламенту, відповідно навряд чи з`явлюся як кандидат у депутати. Моя участь можлива лише технологічно - покажу виборцям, що я беру відповідальність за свою політичну силу», - заявив А.АВАКОВ.

При цьому він висловив припущення, що його політична сила самостійно братиме участь у позачергових парламентських виборах.

«Я сподіваюся, що «Наша Україна» піде на вибори самостійно. Але це визначить з`їзд партії, який пройде 25 жовтня», - зазначив А.АВАКОВ.