Харків. 17 жовтня. УНІАН. Криза в Україні створена штучно для легалізації тіньового капіталу, заявив головний редактор інформаційного агентства «Відео Новини» Володимир ПЕТРОВ у четвер на прес-конференції в УНІАН.

«Україну практично не зачепила фінансова світова криза. Тим часом, у нашій державі втілюється схема великомасштабної економічної кризи», - сказав він.

«Наші інформатори» повідомляють про те, що криза в Україні створюється для того, щоб легалізувати в Україні великий тіньовий капітал, який згодом піде на фінансування виборчої кампанії”, - стверджує головний редактор агентства «Відео Новини».

В.ПЕТРОВ також вважає, що на великі українські комерційні банки зараз спрямована рейдерська атака. Про замовників цих атак можна буде дізнатися, за його словами, тоді, коли банки будуть продані, а їхніми покупцями будуть саме ті, хто планував на них рейдерські атаки.