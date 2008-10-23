Росія вже втратила $ 15-20 млрд.

Харків. 23 жовтня. УНІАН. За два тижні жовтня цього року чистий відтік капіталу з Росії становив, за попередніми оцінками, від 15 до 20 млрд. дол., повідомляє РІА Новини, посилаючись на джерело в російському уряді.

«Чистий відтік капіталу за перші два тижні жовтня становив близько 18 млрд. дол. За різними попередніми оцінками - від 15 до 20 млрд. дол.», - мовиться в повідомленні.