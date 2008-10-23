Росія вже втратила $ 15-20 млрд.
00:09, 23 жовтня 2008Харьків
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За якихось 2 тижні
Харків. 23 жовтня. УНІАН. За два тижні жовтня цього року чистий відтік капіталу з Росії становив, за попередніми оцінками, від 15 до 20 млрд. дол., повідомляє РІА Новини, посилаючись на джерело в російському уряді.
«Чистий відтік капіталу за перші два тижні жовтня становив близько 18 млрд. дол. За різними попередніми оцінками - від 15 до 20 млрд. дол.», - мовиться в повідомленні.
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