БЮТ пропонує спільно долати фінансову кризу

Харків. 23 жовтня. УНІАН. Депутати фракції Блоку Юлії ТИМОШЕНКО у Харківській міськраді запропонували консолідувати зусилля депутатів для боротьби з фінансовою кризою.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву сьогодні на 26 сесії Харківської міськраді зробила від фракції БЮТ депутат Олена СТРОНОВА.

«БЮТ у Харківській міськраді та у Харківській облраді пропонує розробити та обговорити антикризовий план. Спільними зусиллями треба розробити програму підтримки підприємств, що знаходяться у кризовому стані» - заявила О.СТРОНОВА.

Від імені БЮТ вона висловилася за те, щоб політичні сили не вдавалися до недобросовісних методів політичної боротьби.

«Ми також пропонуємо ввести мораторій на недобросовісну політичну боротьбу, вимагаємо припинити блокування державних структур»

О.СТРОНОВА передала письмові пропозиції міському голові Михайлу ДОБКІНУ.

Депутат Харківської міськради від Партії регіонів Микола ПЕТРЕНКО висловився за підтримку пропозиції О.СТРОНОВОЇ.