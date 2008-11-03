Лютий і Пономар не хочуть носити Слобожанську Славу

Заступник начальника Головного управління МВС України в Харківській області Валерій ЛЮТИЙ та начальник Лозівського міського відділу міліції Микола ПОНОМАР відмовилися від нагороди Почесна відзнака Харківської обласної ради «Слобожанська Слава».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВСУ в Харківській області, зробили це на знак протесту проти політики Харківської облради, яка позбавила начальника ГУ МВС України в Харківській області Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО та низку працівників обласної міліції цієї почесної відзнаки.

За інформацією ЦЗГ, у серпні 2008 р. Харківська облрада нагородила цієї відзнакою ряд працівників міліції за вагомий особистий внесок у забезпечення правопорядку і безпеки громадян при ліквідації наслідків надзвичайної події на території Лозівського району Харківської області, сумлінну працю, високий професіоналізм та відданість справі.

Однак 7 жовтня ц.р. депутати обласної ради, за ініціативою окремих депутатів обласної ради, у порушення порядку, передбаченого рішенням Харківської облради від 28.12.2004 «Про почесну відзнаку Харківської обласної ради «Слобожанська слава», скасували розпорядження голови Харківської облради від 05.09.2008 № 95–Н щодо нагородження Почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська Слава» начальника ГУМВС України в Харківській області.

В листах В. ЛЮТОГО та М. ПОНОМАРЯ, які вони направили на адресу Харківської облради, йдеться про те, що заходи із забезпечення правопорядку і безпеки громадян при ліквідації наслідків надзвичайної події на території Лозівського району здійснювалися працівниками ГУМВС в області разом із начальником обласного управління міліції, який знаходився безпосередньо на місці події, керував оперативним штабом та діями гарнізону органів внутрішніх справ області. В.ЛЮТИЙ та М. ПОНОМАР не вважають, що їхній внесок у цю справу є більш вагомим, ніж внесок начальника Головного управління, і зробили це для того, щоб депутати відійшли від обговорення цього питання та сконцентрувалися на вирішенні життєво важливих проблем харківського регіону.

Раніше від нагороди відмовився і начальник обласного управління міліції генерал-лейтенант міліції В. РАЗВАДОВСЬКИЙ. Нагороди повернуті до Харківської облради