17-річний син депутата на «Ауді А-8» насмерть збив 19-річного студента (фото)

Харків. 3 листопада. УНІАН. Пізно ввечері 31 жовтня ц.р. вечора на автошляху «Київ-Харків-Довжанський» невстановлений автомобіль збив людину насмерть та зник з місця злочину.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, до чергової частини якого близько 10-ї вечора 31 жовтня надійшла інформація про ДТП на автошляху«Київ-Харків-Довжанський».

За даними ЦГЗ, слідчо-оперативна група Головного управління по «гарячих слідах» затримала автомобіль «Ауді А-8», який знаходився на примиканні автошляхів «Київ-Харків-Довжанський» і «Харків-Щербаківка». На передній частині «Ауді» знаходилися чисельні механічні ушкодження характерні для скоєного ДТП. Поряд з машиною знаходився і водій, який виявився мешканцем міста Харкова. Водій сказав, що він 1989 року народження, після чого у присутності адвоката відмовився від дачі пояснень та був госпіталізований до Харківської міської лікарні невідкладної медичної допомоги.

На даний момент провадиться слідство, в якого вже є кілька запитань по справі, повідомили в ЦЗГ. По-перше, номер автомобіля не відповідає дійсності, насправді він належить зовсім іншій машині, а по-друге, рік народження водія не 1989 рік, як він сказав правоохоронцям, а 1991-й, отже, він взагалі не мав права сідати за кермо автотранспортує

Особа жертви встановлена – студент одного з харківських ВУЗів 1989 року народження.

За інформацією ЦЗГ, на численні запитання представників ЗМІ щодо присутності 31 жовтня на місці цього ДТП працівників УБОЗу начальник ГУМВС України в Харківській області Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ призначив службову перевірку.

Джерело в правоохоронних органах повідомило кореспонденту УНІАН, що прізвище 17-річного водія, який назвав своє прізвище співпадає з прізвищем одного з депутатів Харківської облради.

Водночас місцева преса, зокрема інформагентство «МедіаПорт», повідомляє, що 18-річний водій «Ауді А-8» при його затримці 31 жовтня представився правоохоронцям Дмитром КАРАТУМАНОВИМ.

На знімку: «Ауді А-8», яке потрапило в ДТП 31 жовтня ц.р. Фото надане ЦЗГ ГУ МВСУ в Харківській області.