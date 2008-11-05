Качук прогнозує стабілізацію на валютному ринку

Харків. 5 листопада. УНІАН. Ситуація на валютному ринку стабілізується вже за два тижні.

Як повідомляє сайт Харківської ОДА, такий прогноз висловив начальник Управління НБУ в Харківській області Володимир КАЧУК у передачі телепроекту «Прозора влада».

Він прокоментував ситуацію, що склалася у фінансово - банківській системі, а також назвав можливі шляхи її стабілізації та заходи Національного банку України з нормалізації стану банківського сектора.

За словами В.КАЧУКА, нині в області фінансову діяльність здійснюють 11 банків - юридичних осіб, 53 філії іноземних банків та 263 безбалансові відділення.

За його інформацією, станом на 1 жовтня 2008 р. банківські установи області надали своїм клієнтам кредити на загальну суму 26 млрд. гривень.

Говорячи про роботу обмінних пунктів, В.КАЧУК заявив, що у випадку, якщо на Харківщині будуть зафіксовані випадки, коли пункти обміну іноземної валюти не функціонуватимуть або ж стануть штучно завищувати курс наявної валюти, з ними припинять співпрацю. За його даними, зі 169 обмінників області за порушення ст.73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 8 обмінних пунктів було закрито.