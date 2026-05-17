У Тринідаді і Тобаго затримали український літак, який віз вибухівку у Лівію

У Тринідаді і Тобаго затримали український літак, що прибув для технічної дозаправки. Це сталося 14 травня.

За повідомленням Адміністрації аеропортів Тринідаду і Тобаго, літак нібито перевозив вибухові речовини, не задекларовані відповідно до встановлених міжнародних авіаційних і безпекових протоколів.

У відомстві зазначили, що літак прилетів із Багамських Островів і прямував до Кабо-Верде, але кінцевим пунктом призначення була Лівія.

Літак та його український екіпаж затримали на час проведення розслідування кількома національними та міжнародними безпековими й правоохоронними органами.

Наразі відомо, що після масштабних перевірок встановлено, що пілот і екіпаж не мають нести відповідальності, та надали дозвіл літаку й екіпажу вилетіти з Тринідаду і Тобаго.

Коментуючи ситуацію, міністр безпеки країни Роджер Александер заявив, що літак перевозив "кілька тонн заборонених небезпечних предметів".

При цьому високопоставлений офіцер правоохоронних органів розповів виданню Guardian Media, що український екіпаж дав "обґрунтовані відповіді" про призначення вибухівки. Йшлося, зокрема, про її використання в гірничодобувній промисловості, кар’єрах і підводних роботах.

Крім того, як написав Мілітарний, затриманий український літак має номер рейсу CVK7078. Згідно із сервісом Flightradar, такий номер відповідає вантажному літаку Ан-12Б, що належить і експлуатується українською компанією Cavok Air.

Згідно із сервісом Airnavradar, увечері 16 травня літак вилетів із Тринідаду і Тобаго.

Ситуація у Лівії

НА початку квітня видання RFI оприлюднило результати розслідування, згідно яких у західній Лівії виявлено українську військову присутність. Експерти зазначали, що там розгортається приховане протистояння між Україною та Росією.

Як повідомили виданню два добре поінформованих лівійських джерела, в країні дислоковано понад 200 офіцерів та експертів української армії за угодою з урядом Тріполі на чолі з Абдельхамідом Дбейбою. Ці українські військовослужбовці перебувають у трьох місцях.

