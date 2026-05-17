Санду відреагувала на указ Путіна про видачу паспортів РФ мешканцям Придністров’я

Путін прагне мобілізувати більше солдатів для війни проти України, вважає Санду.

Спростивши отримання громадянства РФ жителям невизнаного Придністров'я, російський диктатор Володимир Путін має намір мобілізувати більше солдатів для війни проти України.

Так президент Молдови Майя Санду прокоментувала відповідний путінський указ, передає Politico, зазначаючи, що таким чином Молдова стикається з дестабілізуючими заходами з боку Москви.

"Ймовірно, їм потрібно більше людей для війни в Україні", – сказала Санду.

Відео дня

Також вона припустила, що це одна з тактик Росії, спрямованих на погрозу Молдові у зв'язку з її спробами реінтеграції Придністров'я.

"З початку війни в Україні більшість жителів регіону прийняли молдавське громадянство, тому що відчували себе в більшій безпеці, маючи громадянство Молдови, а не Росії", - заявила Санду.

На запитання про те, чи може Путін заблокувати членство Молдови в ЄС через Придністров'я, Санду відповіла: "Тільки Євросоюз може вирішити, чи може Молдова стати його частиною чи ні. Росія до цього не має жодного стосунку".

Указ Путіна про видачу паспортів жителям Придністров'я

Два дні тому Путін підписав указ, що дозволяє мешканцям невизнаного Придністров'я отримати російське громадянство, не проживаючи в Росії і не розмовляючи російською.

У квітні МЗС Молдови різко відреагувало на заяви посла Росії про "захист" Придністров'я. Там зазначили, що заяви росіян є спробою дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Вас також можуть зацікавити новини: