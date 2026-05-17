У росіян немає можливості створити 'зону безпеки' на Сумщині, - військовослужбовець

На Сумському напрямку ворожі механізовані штурми не працюють.

У російських окупантів немає можливості створити так звану "зону безпеки" в Сумській області. Про це в ефірі "Київ 24" сказав Сергій Дібров, начальник відділення комунікацій 21-ї окремої механізованої бригади.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації на прикордонні в Сумській області, він зауважив, що у росіян немає можливості створити там так звану "зону безпеки", тобто певну смугу української території, яку вони хочуть контролювати.

"Приблизно місяць тому вони намагалися атакувати нас, провести механізований штурм. Зібрали аж три одиниці бронетехніки, прикрили аж однією самохідною гарматою. Вони навіть зайшли на територію України на 300 метрів і залишили всю техніку, що була. І кілька людей там теж залишилося", - розповів Дібров.

Відео дня

Серед техніки, додав він, були, зокрема, мотоцикли та бойові машини піхоти. Так, підкреслив військовослужбовець, на Сумському напрямку ворожі механізовані штурми не працюють.

"Тому вони продовжують тактику просочування, інфільтрації. Вони намагаються дуже малими групами, двоє людей - звичайна група зараз, проникати на нашу територію", - сказав він і додав, що контингент росіяни закидають "одноразовий".

Ситуація на Сумщині

Як повідомлялося, раніше військовий оглядач Денис Попович зауважив, що в Харківській та Сумській областях баланс сил більш-менш рівний. Ворог там намагається створювати свої "буферні зони".

За словами Поповича, це відтягування сил для того, щоб розтягнути нашу лінію фронту і не дати нам змоги оперувати резервами на напрямках, які справді є важливими, - це Донецька та Запорізька області.

У квітні начальник інженерних військ КСП ЗСУ, бригадний генерал Василь Сиротенко повідомив, що від Київського водосховища почали будувати суцільну лінію оборони, яка буде простягатися аж до міста Суми. За його словами, можливий будь-який перебіг подій.

Вас також можуть зацікавити новини: