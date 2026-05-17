Атаки на Московську область та Крим: в СБУ оприлюднили деталі ударів

Служба безпеки України спільно із Силами оборони України уразили підприємство військово-промислового комплексу та низку нафтооб’єктів у Московській області Росії, а також військовий аеродром "Бельбек" у Криму.

Як повідомляє СБУ у своєму Telegram-каналі, у Московській області було уражено, зокрма, завод "Ангстрем", який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу Росії та перебуває під санкціями США.

Крім того, там було уражено Московський нафтопереробний завод, нафтоперекачувальну станцію "Сонєчногорська" та нафтоперекачувальну станцію "Володарськоє".

Що уразили у Криму

У тимчасово окупованому Росією Криму було уражено інфраструктуру та засоби протиповітряної оборони військового аеродрому "Бельбек".

Зокрема, це зенітний комплекс "Панцирь-С2", ангар із радаром до комплексу С-400, система керування безпілотниками "Орион" та наземна станція керування БпЛА "Форпост".

Крім того, до цього переліку входить пункт передачі даних "земля-повітря", диспетчерська вишка та ангар на аеродромі "Бельбек".

Операція критичного значення

Очільник СБУ Євгеній Хмара підкреслив, що такі спецоперації Служби мають критичне значення для послаблення воєнного потенціалу Росії.

Він зауважив, що ураження підприємств ВПК, військової інфраструктури та нафтологістики знижує можливості ворога продовжувати війну проти України.

"Ці удари демонструють, що навіть найзахищеніша Московська область не є безпечною. СБУ та Сили оборони України й надалі продовжуватимуть високоточні спецоперації, спрямовані на знищення військових ресурсів ворога", - наголосив Хмара.

Зеленський про удар по Московській області

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський зауважив, що українські "далекобійні санкції" досягли Московського регіону, і чітко сказали росіянам, що їхня держава повинна закінчити війну.

Глава держави відзначив, що це "цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах".

Президент наголосив, що дистанція від державного кордону України - понад 500 кілометрів, а концентрація російської ППО в Московському регіоні - найбільша, але "долаємо".

