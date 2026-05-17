Археологи знайшли на дні Іссик-Куля загублене місто і заявили про 'відкриття століття'

На дні озера Іссик-Куль у Киргизстані археологи виявили залишки середньовічного міста, яке вже порівнюють із легендарною Атлантидою. Вчені заявляють, що це може бути одне з найважливіших археологічних відкриттів останніх років.

Міжнародна експедиція під час підводних досліджень восени 2025 року виявила під водою вулиці, громадські будівлі, житлові квартали та мусульманське кладовище. Руїни знаходяться на глибині всього декількох метрів біля північно-західного узбережжя озера, пише Earth.

За словами вчених, місто могло піти під воду після потужного землетрусу на початку XV століття.

Дайвери обстежили чотири ділянки на глибині від одного до чотирьох метрів. За допомогою підводних дронів вони створили детальні карти зруйнованих будівель, стін і дерев'яних конструкцій.

Археологи виявили обпалені цегляні стіни, млиновий жорно та залишки великої споруди, яка, ймовірно, використовувалася для переробки зерна. Також знайдено декоративні елементи, що вказують на існування громадських будівель – можливо, мечеті, лазні або медресе.

На думку дослідників, місто було важливим торговим центром на одному з маршрутів Великого шовкового шляху. Через регіон проходили шляхи для караванів, що з'єднували долини Таласа і Чуя з Іссик-Кулем. Сюди перевозили шовк, метали, товари та поширювали релігійні ідеї.

Особливий інтерес археологів викликало знайдене під водою мусульманське кладовище площею близько 300 на 200 метрів. Поховання датуються XIII–XIV століттями. Тіла були укладені відповідно до ісламських традицій – на правому боці обличчям у бік Мекки. Команда вчених витягла останки двох тіл – чоловіка та жінки – для вивчення.

Вчені вже розпочали аналіз дерев'яних конструкцій та ґрунту. Це допоможе встановити точні дати будівництва, руйнування та затоплення міста.

Дослідники вважають, що знахідка здатна пролити світло на історію середньовічних цивілізацій Центральної Азії та показати, як змінювалися релігії, торгівля та спосіб життя народів у цій місцевості.

За словами археологів, те, що зараз виглядає як розкидані руїни на дні озера, в майбутньому може перетворитися на повноцінну карту стародавнього міста з вулицями, майстернями, релігійними будівлями та житловими кварталами.

