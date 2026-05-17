Вартість 'Золотого купола' Трампа зросла в шість разів

Генерал Космічних сил США розкрив реальні масштаби "Золотого купола".

Американська програма протиракетної оборони "Золотий купол", яку просуває президент США Дональд Трамп, може виявитися одним із найдорожчих військових проєктів в історії країни. Якщо раніше вартість системи оцінювалася в 185 мільярдів доларів, то тепер мова йде вже про понад 1 трильйон.

Про це пише Bloomberg з посиланням на генерала Космічних сил США Майкла Гетлайна, директора "Золотого купола". Він заявив, що звіт Бюджетного управління Конгресу ґрунтується на неповній інформації.

Приводом для нової дискусії став звіт Бюджетного управління Конгресу США, в якому вказується, що реальні витрати на створення масштабного протиракетного щита можуть сягнути 1,2 трильйона доларів. Однак керівництво проекту стверджує, що навіть ця оцінка може бути неповною.

Майкл Гетлайн заявив, що аналітики не врахували всю архітектуру системи, яка включає космічні компоненти, супутникову інфраструктуру та нові технології перехоплення ракет.

За його словами, значна частина інформації про проект залишається засекреченою через загрозу з боку іноземних розвідок.

З оцінкою в понад трильйон доларів погодився і сенатор-республіканець Тім Шіхі, який входить до Комітету з питань збройних сил Сенату США. Він зазначив, що якщо реалізовувати проект у повній відповідності з баченням Трампа, то мова може йти вже про "багатотрильйонну програму".

"Потрібно бути чесними з людьми щодо реальної вартості", – заявив сенатор.

Раніше стало відомо, що Пентагон активно розширює фінансування "Золотого купола", роблячи ставку на розвиток космічної оборони, супутників раннього попередження та нових систем протиракетного захисту.

Паралельно в США обговорюються й інші масштабні військові ініціативи адміністрації Трампа, включаючи створення "золотого флоту" та армії з елементами штучного інтелекту.

"Залізний купол" для США

Слід зазначити, що президент США Дональд Трамп дав розпорядження створити систему ПРО "Залізний купол" у січні минулого року.

Система ПРО "Залізний купол" – це ізраїльська система захисту, яка застосовується в країні з 2011 року. Ця ПРО призначена для захисту від масованих ударів некерованими ракетами ближнього радіусу дії і здатна захищати не просто окремі об'єкти, а цілі райони та міста.

Однак військові експерти впевнені, що "Залізний купол" у США не працюватиме або буде невиправдано дорогим, оскільки територія Сполучених Штатів становить майже 9,9 мільйона квадратних кілометрів, тоді як територія Ізраїлю – 22,1 тисячі квадратних кілометрів.

Ізраїльський "Залізний купол" призначений для ураження ракет, випущених з невеликої відстані, а для США найбільшу загрозу становлять міжконтинентальні балістичні ракети Росії, Китаю або КНДР.

