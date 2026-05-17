У Вашингтоні спалахнув скандал через скорочення американських військ у Європі

У Конгресі США пригрозили Пентагону через скорочення військ у Європі

У США розгорівся новий конфлікт між Конгресом і Пентагоном після рішення скасувати перекидання американської бронетанкової бригади до Польщі. Законодавці заявили, що такі дії можуть підірвати довіру союзників по НАТО і зіграти на руку Росії, пише видання Defence One.

Скандал спалахнув під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників. Голова комітету Майк Роджерс різко розкритикував Міноборони США і попередив про "болісні наслідки", якщо Пентагон порушить встановлений законом мінімум чисельності американських військ у Європі.

Йдеться про скасування розгортання 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії в Польщі. Рішення ухвалили на тлі планів адміністрації Дональда Трампа вивести близько 5000 військовослужбовців з Німеччини. У результаті загальна кількість американських військ у Європі може опуститися нижче встановленого Конгресом рівня в 76 тисяч осіб.

Виконуючий обов'язки начальника штабу армії США генерал Крістофер ЛаНеве заявив, що рішення приймалося не армією. За його словами, наказ скоротити чисельність військ віддав глава Пентагону Піт Хегсет через командувача Європейським командування США генерала Алексуса Грінкевича.

При цьому представники Міноборони відмовилися детально пояснити причини скасування перекидання військ. Це викликало обурення серед конгресменів, які заявили, що союзників по НАТО фактично поставили перед фактом.

Особливо гостро ситуацію сприйняли в Польщі. Конгресмен Дон Бекон повідомив, що польська влада дізналася про скасування розгортання лише постфактум, хоча Варшава вважається одним із ключових союзників США у Східній Європі та активно збільшує оборонні видатки.

Демократи і республіканці в Конгресі також попередили, що скорочення американської присутності в Європі може бути сприйняте Москвою як сигнал про ослаблення підтримки союзників НАТО на тлі війни, що триває в Україні.

Виведення американських військ з НАТО

Нагадаємо, видання The Telegraph повідомило, що президент США Дональд Трамп має намір вивести американські війська з Німеччини. Згідно з інформацією, американський лідер розглядає можливість радикальної реорганізації НАТО. На думку Трампа, союзники по НАТО, які не зможуть збільшити військові витрати до 5% від ВВП, можуть бути виключені з процесу прийняття ключових рішень. Сюди входять розширення альянсу, спільні місії і навіть активація взаємної допомоги відповідно до Статті 5.

Згідно з інформацією Politico, заява президента США Дональда Трампа про можливе скорочення американських військ у Німеччині стала несподіванкою для Пентагону. Як стверджується, Пентагон "не очікував цього і не планував жодного скорочення військ", повідомив представник Конгресу.

