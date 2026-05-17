Це найбільший хижак на сьогодні: чеський політик назвав ключову загрозу для Європи

Найбільшою загрозою для стабільності з безпекою в Європі на даний час є експансіоністська політика Росії.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав Томаш Пояр, ексрадник з національної безпеки уряду Чехії. При цьому він висловив думку, що триваюча війна Росії проти України не розповсюдиться на країни Європи.

"Найбільшим викликом для Європи є те, щоб її знову сприймали у світі серйозно, і насамперед у найближчому оточенні, особливо з боку Росії", - переконаний Пояр.

Йдеться про те, що Європа повинна стати набагато самостійнішою в оборонних спроможностях, зокрема відновити оборонну промисловість на повну силу та одночасно посилити свої армії так, щоб усі потенційні агресори сприймали їх як реальну силу та складного противника.

"Іншими словами, щоб будь-який потенційний хижак дуже добре подумав, перш ніж вирішити перевіряти Європу або окремі європейські країни на міцність. А найбільшим хижаком, якого сьогодні має Європа і якого ми бачимо щодня, є саме Росія", - підкреслив експерт.

Він додав, що Європа стикається й з іншими цілком реальними проблемами та безпековими викликами, наприклад, із тероризмом.

"Але найбільшою загрозою для стабільності Європи сьогодні є експансіоністська політика Російської Федерації. Війна в Україні - це найбільша війна, яку європейський континент пережив від часів Другої світової війни. І, чесно кажучи, я не розумію, як сьогодні хтось може стверджувати, що для європейської безпеки існує більша загроза?", - сказав Пояр.

США і ставлення до загроз

На запитання, чи Європа та США по-різному сприймають ці загрози, експерт підкреслив, що це дійсно так. "Для Європи це загроза безпеці номер один, тому що йдеться про війну безпосередньо на європейському континенті. Для США це географічно віддалений конфлікт, один із кількох важливих конфліктів", - пояснив він.

Пояр додав, що якщо у Європі самі не будуть вирішувати цей конфлікт насамперед власними силами, якщо не будуть розбудовувати власні оборонні спроможності та допомагати Україні захищатися, то не можна очікувати, що це за них робитиме хтось інший.

Крім того, на запитання, чи може Європа в ближчій перспективі забезпечити власну оборону без США, ексрадник з нацбезпеки зауважив, що вона не інвестувала достатньо в оборону протягом 30 років, тож якщо систематично інвестувати у власні оборонні можливості протягом наступних 10, а краще - 20 чи 30 років, то Європа, можливо, зможе зробити це в майбутньому.

Європейські ресурси для стримування Росії

Як повідомлялося, раніше видання Atlantic Council зауважило, що Європа має ресурси стримувати Москву. Утім, реакція на російську агресію досі гальмується такими проблемами, як політична роз’єднаність та відсутність відчуття нагальності.

Видання зазначає, що Україна вжила заходів для різкого нарощування виробництва дронів, скорочення термінів закупівлі тощо. Водночас у Європі значна частина оборонного планування зосереджена на довгострокових цілях.

