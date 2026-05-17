Трамп пригрозив Тегерану у разі провалу переговорів

Трамп не впевнений щодо угоди з Іраном, але вже попередив про наслідки.

Президент США Дональд Трамп виступив із черговим жорстким попередженням на адресу Ірану, заявивши, що Тегеран зіткнеться з "дуже важкими наслідками", якщо не погодиться на укладення нової угоди з Вашингтоном. Про це американський лідер сказав у телефонному інтерв’ю французькому телеканалу BFMTV.

За словами Трампа, він не знає, чи готовий Іран піти на компроміс, однак підкреслив, що відмова від угоди стане серйозною проблемою для іранської влади.

"Я не маю ані найменшого уявлення, чи збираються вони це зробити. Але якщо ні – на них чекає дуже поганий момент, дуже поганий момент. Їм краще укласти угоду", – заявив президент США.

При цьому Трамп не уточнив, які саме заходи можуть бути вжиті у разі провалу переговорів. Його заява пролунала на тлі триваючої напруженості навколо Ірану та спроб Вашингтона домогтися нового формату домовленостей щодо ядерної програми та регіональної політики Тегерана.

Раніше американська адміністрація вже посилювала санкційний і дипломатичний тиск на Іран, а також попереджала про можливі наслідки відмови від переговорного процесу.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп після повернення з Китаю має намір відновити удари по Ірану, тоді як військові США та Пентагон розробляють відповідні плани ескалації. За даними американських чиновників, мирні переговори щодо деескалації з Іраном зайшли в глухий кут, а нові пропозиції Тегерана були відхилені.

Крім того, Ізраїль стурбований тим, що президент США Дональд Трамп може укласти "невдалу" угоду з Іраном. Як пише CNN з посиланням на численні ізраїльські джерела, США не слід поспішати з підписанням будь-яких угод, не вирішивши деякі ключові питання, які спочатку і стали причиною початку війни між двома країнами.

Угода, яка залишить ядерну програму Тегерана частково незмінною, оминувши такі питання, як балістичні ракети та підтримка регіональних союзників, змусить Ізраїль розглядати війну як незавершену.

