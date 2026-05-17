Під Єрусалимом виявили загадковий древній тунель, і ніхто не знає, для чого він там

Тунель, виявлений під час розкопок перед будівництвом нового району, досі залишається археологічною загадкою.

В Єрусалимі було виявлено загадковий стародавній тунель, висічений у скелі на протязі приблизно 50 метрів. Це відкриття було зроблено під час археологічних розкопок, проведених Управлінням старожитностей Ізраїлю перед будівництвом нового житлового району, пише ynetnews.

Вхід з поверхні здійснювався через сходи, що вели вниз до висіченого отвору, який вів у тунель. Сам тунель був заповнений шарами ґрунту, що накопичилися за сотні, а можливо, й тисячі років.

Розкопки в декількох точках всередині тунелю показали, що він досягає висоти до 5 метрів і ширини приблизно 3 метри.

"Видобуток каменю був виконаний ретельно. Очевидно, що той, хто прокладав цей тунель, доклав величезних зусиль, ретельно спланував роботу і володів необхідними можливостями та ресурсами для досягнення цієї мети", – кажуть археологи.

Призначення тунелю залишається загадкою

Спочатку дослідники припустили, що це стародавня споруда, призначена для доступу до джерела води. Однак пізніше ця теорія була відкинута, оскільки стіни тунелю не були оштукатурені, а це є важливою особливістю таких споруд. Крім того, після консультації з геологом дослідники встановили, що в цьому районі не відомо про будь-які підземні водоносні горизонти, і в тунелі немає жодних ознак води.

Також припускалося, що це була якась підземна сільськогосподарська або промислова споруда, але масштаб робіт і відсутність подібних об'єктів в околицях роблять цю теорію також малоймовірною.

Наразі дослідники вважають, що тунель призначався для доступу до крейдяного шару, придатного для видобутку будівельного каменю або виробництва вапна. Можливими доказами на підтримку цієї інтерпретації є шахта, висічена в стелі тунелю, яка могла використовуватися для вентиляції, а також уламки, що залишилися після видобутку каменю, виявлені на підлозі тунелю.

Також припускається, що будівництво тунелю так і не було завершено, і тому його ймовірне призначення та природа залишаються невідомими.

Археологи зазначають, що дата створення тунелю також залишається загадкою, оскільки не було виявлено жодної знахідки, яка могла б вказати на час його будівництва. Водночас тунель розташований усього за кілька сотень метрів по прямій від двох значущих стародавніх місць: громадської будівлі залізного віку та Тель-Рамат-Рахель, де були задокументовані залишки поселень, що датуються періодом від залізного віку до ісламського періоду.

