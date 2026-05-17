Вчені 10 років стежили за птахом-'перевертнем' і виявили його містичний зв’язок із Місяцем

Місячне світло визначає, коли ці птахи харчуються, мігрують і навіть виводять пташенят.

Дослідники протягом 10 років відстежували поведінку дрімлюги іспанського (червоношиїй козодой, Caprimulgus ruficollis), який гніздиться в Південній Європі та зимує в Західній Африці, і виявили, що все життя цього виду підпорядковується місячному календарю. Як пише ecoportal.net, нове дослідження Лундського університету показало, що місячне світло визначає, коли ці птахи харчуються, мігрують і навіть виводять пташенят.

Крихітні пристрої стеження реєстрували закономірності в русі, харчуванні та летній активності. І виявилося, що ці птахи помітно активізувалися в більш світлі місячні фази. А в темні ночі поведінка птахів змістилася в бік економії енергії: перельоти стали коротшими, кількість мисливських вильотів різко скоротилася.

Пізніше дослідники пов'язали цей же ритм із часом міграції, і ця ж закономірність знову проявилася під час гніздових сезонів. Яйця часто вилуплювалися в періоди з більш інтенсивним нічним полюванням. У птахів був великий об’єм шлунка в місячні періоди, тому вони наїдалися. Це забезпечувало пташенятам кращий доступ до їжі відразу після вилуплення.

Вилуплення пташенят було приурочено до повного місяця, щоб батьки могли довше полювати і годувати пташенят.

Чому річний цикл козодоя пов'язаний зі світлом місяця?

Дослідники виявили, що цей птах покладається на зір, тому місячне світло є необхідною умовою, а не перевагою. Коли місячне світло освітлювало ландшафт, активність комах різко зростала. Відповідно, пристрої стеження зафіксували більш тривалі перельоти та тривалі періоди полювання. А в більш темні ночі активність знову знижувалася.

Міграційні маршрути також змінювалися разом із місячним освітленням. Більш світлі ночі створювали безпечніші умови для пересування. Тому птахи чекали певного рівня освітлення (два тижні після повного місяця), щоб розпочати подорож.

Світлове забруднення

Для виду, який розглядає Місяць як календар виживання, світлове забруднення – це не просто незручність. Це біологічна "десинхронізація".

Внутрішній годинник цієї пташки підказує їй, коли полювати або мігрувати, залежно від рівня освітленості. Водночас міське світіння створює постійний штучний повний місяць. Це порушує енергозберігаючий стан заціпеніння, на який птахи покладаються в темні фази.

Раніше вчені виявили, що гігантські сонячні електростанції стали пасткою для птахів, які плутають блискучі панелі зі справжньою водою. Це явище, відоме як "ефект озера", не тільки травмує тварин, але й повністю руйнує їхні навігаційні маршрути під час перельотів.

