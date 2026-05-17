Кір Стармер збирається оголосити про відставку, – DailyMail

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив близьким друзям про свій намір піти у відставку, пише DailyMail, посилаючись на свої джерела.

"Кір розуміє політичну реальність… Він просто хоче зробити це гідно і так, як він сам обере. Він оприлюднить графік", – сказав один із членів Кабінету міністрів.

За словами іншого джерела в Кабінеті міністрів, досі неясно, коли саме буде зроблено це оголошення. Деякі високопоставлені соратники Стармера закликають його утриматися від будь-яких заяв до отримання перших результатів опитувань і даних щодо підрахунку голосів на додаткових виборах у Мейкерфілді. Якщо результати покажуть напружену боротьбу або що мер Манчестера Енді Бернхем перебуває на межі поразки, то у нього ще є шанс.

Водночас один із прихильників Стармера зазначив, що прем’єр не збирається ризикувати, чекаючи на результати додаткових виборів, оскільки "це було б занадто великим особистим приниженням". Якщо він зачекає, а потім переможе Бернхем, це виглядатиме так, ніби він змусив Стармера залишити свою посаду, зазначив співрозмовник видання.

Стармер відчуває себе зрадженим

У понеділок ввечері, коли уряд потрясла хвиля відставок молодших міністрів, прем'єр-міністр почав розуміти, що йому доведеться змиритися з неминучим. Він зв'язався з низкою високопоставлених міністрів, щоб дізнатися їхню думку і почати розробляти впорядкований план подальших дій. Однак серія агресивних брифінгів проти нього викликала люту реакцію Стармера та його союзників.

"Він вважав, що намагається вчинити порядно, а вони всі намагаються його обдурити", – сказав співрозмовник видання.

Один із прихильників Стармера розповів, що двоє високопоставлених міністрів, які публічно підтримували прем'єра, таємно відправляли своїх спеціальних радників, щоб ті лобіювали депутатів, вимагаючи його відставки. Інші високопоставлені міністри, як повідомляється, укладали угоди з конкуруючими таборами щодо посад у кабінеті міністрів після переходу до нового лідера.

"Кіру найбільше зачепило те, що люди говорили йому... "Я все ще з вами". Потім вони йшли і продовжували активно координувати свої дії зі змовниками", – сказав один із міністрів.

Минулого тижня один із друзів прем'єра заявив DailyMail, що прем'єр-міністр продовжить боротися, незважаючи на те, що його становище явно безнадійне. "Кіра впертий. У нього є ця здатність вірити, що ніщо не викарбувано в камені. Що він як кіт із дев'ятьма життями".

"Але тепер це не так. Кір Стармер визнає, що його дев'яте – і останнє – життя нарешті вичерпано", – підкреслює автор статті.

Криза у Британії

Раніше повідомлялося, що Стамер зіткнувся з наростаючою внутрішньопартійною кризою після серії важких поразок Лейбористської партії на місцевих виборах. Понад 80 депутатів-лейбористів публічно вимагали його відставки або закликали оголосити терміни відходу з посади.

Криза всередині партії загострилася після провальних результатів виборів в Англії, Уельсі та Шотландії. Лейбористи втратили понад 1400 місць в англійських муніципальних радах, а одним з головних бенефіціарів падіння підтримки партії стала права "Реформи Великої Британії", йдеться в повідомленні.

