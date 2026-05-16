Європа зіткнулася з різким стрибком цін на зброю, – Bloomberg

Військова техніка для країн НАТО різко подорожчала на тлі війни та переозброєння.

Європейські країни зіткнулися з різким зростанням цін на озброєння та військову техніку на тлі прискореного переозброєння НАТО та триваючої війни Росії проти України. У деяких випадках вартість військових поставок за останні два роки зросла більш ніж на 50%.

Як повідомляє Bloomberg, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час конференції з питань безпеки імені Леннарта Мері в Таллінні. За його словами, європейські уряди все частіше стикаються з ситуацією, коли закупівля того самого озброєння, яке купувалося кілька років тому, тепер обходиться значно дорожче.

"Ціни зростають. Іноді на 50–60% порівняно з тим, що було два роки тому", – зазначив Певкур.

Зростання цін серйозно ускладнює плани НАТО щодо швидкого нарощування військового потенціалу. Після початку повномасштабної війни в Україні європейські країни почали різко збільшувати оборонні бюджети, одночасно намагаючись компенсувати скорочення залученості США до європейської безпеки.

Додаткове навантаження створюють поставки озброєння Україні, значна частина яких тепер фінансується європейськими країнами.

За словами глави Міноборони Естонії, Європа зіткнулася зі своєрідним "замкнутим колом". Держави хочуть закуповувати більше зброї через зростаючі загрози, однак оборонна промисловість не поспішає розширювати виробництво без довгострокових контрактів і гарантій фінансування.

При цьому Певкур підкреслив, що у Європи вже немає часу відкладати переозброєння до кінця десятиліття. На його думку, Росія може спробувати "перевірити НАТО на міцність" значно раніше – вже цього або наступного року.

Міністр також попередив, що оборонні витрати Європи залишатимуться високими протягом тривалого часу, а виробникам озброєння необхідно швидше адаптуватися до нових реалій.

На тлі війни в Україні країни НАТО продовжують прискорено розширювати військові програми, проте зростання попиту все сильніше тисне на європейський ринок озброєнь, викликаючи дефіцит виробничих потужностей і стрімке подорожчання техніки та боєприпасів.

Раніше глава НАТО Марк Рютте закликав союзників виділяти Україні 0,25% ВВП, прагнучи послабити зростаючу напруженість всередині альянсу з приводу допомоги Києву. Зазначається, що ця пропозиція може вивільнити десятки мільярдів доларів додаткової допомоги, але вже зустрічає жорсткий опір з боку деяких великих членів НАТО.

Зазначимо, що держсекретар США Марко Рубіо поставив під сумнів сенс існування НАТО через відмову деяких партнерів надати авіабази для нанесення ударів по Ірану.

