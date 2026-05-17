Чи виводять США війська з Польщі: у Варшаві розповіли про реальний стан справ

Голова Міністерства оборони Польщі заявив, що польсько-американські відносини "ґрунтуються на щоденній співпраці, взаємній відданості та довірі".

США перекинули до Польщі вже понад 20% запланованої кількості солдатів і близько 70% військової техніки, передбачених у рамках змін у ротації американських військ у Європі. Про це повідомляє Бюро національної безпеки Польщі, пише Wiadomości.

У Бюро національної безпеки зазначили, що наразі триває ротація сил США, яку проводить 1-ша кавалерійська дивізія з Форт-Худа в Техасі. Відомство дійшло висновку, що після виведення з Німеччини 2-й кавалерійський полк США міг би замінити частину танкової бригадної групи, яку раніше планувалося розмістити в Польщі.

Також у Бюро національної безпеки звернули увагу на відсутність однозначних домовленостей щодо змін до Угоди про посилене співробітництво в галузі оборони від 2020 року, яка регулює розміщення військ США в Польщі. Міноборони Польщі поки що не отримало попередньої інформації про зміни в графіку переміщення американських сил до Польщі.

Відео дня

Глава Бюро національної безпеки Бартош Гродецький на своїй сторінці в соцмережі X заявив, що США залишаються найважливішим стратегічним партнером і гарантом безпеки Польщі. За його словами, загальна кількість військовослужбовців і цивільних співробітників американських збройних сил у Польщі не є постійною і коливається в межах близько 10 000 осіб.

"За оцінкою Бюро національної безпеки, повідомлення про призупинення ротації та скорочення присутності США не стосуються безпосередньо Польщі", – підкреслив Гродецький.

Крім того, голова Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш запевнив, що жодного рішення про скорочення присутності американських військ у Польщі прийнято не було. Він додав, що польсько-американські відносини "ґрунтуються на щоденній співпраці, взаємній відданості та довірі".

США раптово скасували розміщення 4 тисяч своїх військових у Польщі

Раніше Defense News писало, що Пентагон раптово скасував розміщення бронетанкової бригади в Польщі. За даними видання, армія США скасувала розгортання бойової групи 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії – понад 4000 солдатів та пов'язаного з ними обладнання – у Польщі.

Під час слухань у Конгресі 12 травня з приводу бюджетного становища армії ні міністр армії Ден Дрісколл, ні генерал Крістофер ЛаНев, заступник начальника штабу армії, не згадали про скасування розгортання.

Вас також можуть зацікавити новини: