Перед візитом до Китаю Путін стежив за зустріччю Трампа і Сі та побачив нові можливості, – NYT

Значення Росії для Китаю як надійного джерела енергії зросло після війни в Ірані.

Лідер Росії Володимир Путін наступного тижня вирушить до Китаю для переговорів з його лідером Сі Цзіньпіном, всього через кілька днів після візиту президента Дональда Трампа до Пекіна.

Як пише The New York Times, прес-служба Кремля заявила, що Путін уважно стежив за візитом Трампа і з нетерпінням чекає на обговорення важливих питань із Сі Цзіньпіном під час дводенного візиту. Російські чиновники кілька днів говорили про візит Путіна до Китаю, але дати були оголошені лише в суботу. Китай уже підтвердив, що поїздка відбудеться.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що поїздка дасть Москві "хорошу можливість обмінятися думками про контакти, які Китай підтримував з американцями". Кремль повідомив, що два лідери обговорять двосторонні питання, обміняються думками щодо "основних міжнародних і регіональних проблем" та підпишуть низку двосторонніх документів.

NYT зазначає, що у Росії незбалансовані економічні відносини з Китаєм. На Росію припадає лише близько 4 відсотків міжнародної торгівлі Китаю – менша частка, ніж у В’єтнаму. Водночас Пекін намагається зберегти хоча б видимість рівності. Цінність Росії для Китаю як надійного джерела енергії зросла після війни в Ірані, яка поставила під загрозу світові поставки нафти та природного газу.

Протягом багатьох років Росія наполягала на тому, щоб Китай погодився на будівництво газопроводу, який з'єднав би її сибірські родовища з внутрішніми районами Китаю через Монголію. Але Пекін вагався, побоюючись, що цей трубопровід зробить Китай надто залежним від одного постачальника. При цьому 9 травня Путін заявив, що Росія і Китай "дуже близькі до угоди про значний крок вперед у співпраці в нафтогазовій галузі".

Путін також заявив, що Москва уважно стежить за планами візиту Трампа до Пекіна і сподівається, що не буде "ніяких незаконних санкцій або ескалації економічної напруженості" між Сполученими Штатами та Китаєм. У результаті поїздка Трампа завершилася в п’ятницю без будь-яких важливих заяв.

Андрій Кортунов, російський експерт з міжнародних справ із пов’язаного з Кремлем Валдайського дискусійного клубу, заявив, що переговори між Путіним і Сі "ймовірно, не завжди і в усіх аспектах будуть легкою розмовою". Але при цьому він додав, що "нинішня ситуація також створює додаткові можливості для Росії".

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін прибуде до Пекіна 19–20 травня, де він проведе переговори з Сі Цзіньпіном на тлі активної міжнародної дипломатії США та Китаю. Ці переговори можуть ще більше зміцнити альянс між Москвою та Пекіном на тлі глобальної напруженості.

Тим часом Reuters пише, що Китай фактично вийшов переможцем після переговорів Трампа і Сі. Візит президента США до Пекіна дав скромні результати, проте він показав очевидну вигоду для Китаю: країни повернулися до звичного економічного та стратегічного протистояння.

