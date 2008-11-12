СБУ викликала на допит Коновалюка

Харків. 12 листопада. УНІАН. Служба безпеки України офіційно заявляє, що в основу проанонсованого народним депутатом України Валерієм КОНОВАЛЮКОМ за сприяння посольства Росії т.зв. відеосюжету щодо військового конфлікту на території Грузії покладено неправдиві твердження від російського інтернет-видання Россія.ру.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

У повідомленні наголошується, що твердження про нібито участь громадян України у російсько-грузинському конфлікті, які сфабриковані правоохоронними органами і спецслужбами Російської Федерації, вже давно спростовані міжнародними експертами та міжнародними організаціями.

З метою попередження скоєння злочину В.КОНОВАЛЮКОМ на шкоду національній безпеці України Служба безпеки відповідно до статті 7 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність" офіційно застерігає В.КОНОВАЛЮКА.

Прес-центр СБУ повідомляє, що сьогодні, 12 листопада, слідчим Служби безпеки викликано на допит громадянина України В.КОНОВАЛЮКА у кримінальних справах, порушених за фактами витоку таємної інформації, яка становить державну таємницю, за статтею 328 Кримінального кодексу України.

В.КОНОВАЛЮКА попереджено про відповідальність за розповсюдження підготовленої за сприяння російських спецслужб неправдивої інформації, яка не відповідає дійсності, поширення на цій основі вигаданих міфів, що створюють штучне напруження в українсько-російських добросусідських відносинах.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня голова Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з розслідування незаконних поставок зброї і військової техніки до Грузії В.КОНОВАЛЮК заявив, що ТСК виявила факти поставок до Грузії українського озброєння з військового арсеналу в смт. Лозова Харківської області.

8 жовтня В.КОНОВАЛЮК також заявив, що Україна продовжувала поставляти в Грузію зброю після початку збройного конфлікту на Кавказі.

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, Рада національної безпеки та оборони України, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ неодноразово спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконні постачання Україною зброї до Грузії.