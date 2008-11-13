Аварія на Клочківській: частина району залишилася без води

Харків. 13 листопада. УНІАН. Сьогодні без води залишається кілька вулиць Дзержинського району.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської ОДА, внаслідок розриву водогону на вулиці Клочківській, 156-А, який стався в середу близько 20.00, водою було залито підвал цього будинку і виведено з ладу електрощитову.

Після відключення електропостачання без води залишилися будинки на кількох вулицях Дзержинського району, зокрема, на Клочківській, Бакуліна, пр. Леніна.

У міськвиконкомі сьогодні вирішують питання проведення ремонтних робіт на місці аварії.