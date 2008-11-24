У Харкові встановлено меморіальну дошку Григорію Малюку

Харків. 24 листопада. УНІАН. Сьогодні на будинку по вул. Сумській, 82 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Григорію Малюку, колишньому генерального директору Держпідприємства «Завод ім. Малишева».

Як повідомляє сайм Харківської міськради, дошка встановлена за ініціативою колективу заводу.

Довідка УНІАН. Під керівництвом Г.Малюка Завод ім. Малишева виконав однин з найбільших за часів незалежності України військових контрактів – поставку в Пакистан 320 танків Т-80УД (вартість контракту близько $650 млн.), завдяки чому Україна увійшла в «десятку» найбільших експортерів військової техніки і озброєнь. На час виконання контракту Г.МАЛЮК одночасно обіймав посаду заступника міністра промполітики України. Останніми роками Г.Малюк очолював підприємство, яке налагодило в Харкові випуск пасажирських автобусів. Меморіальну дошку встановлено на будинку, де знаходилася дирекція цього підприємства.