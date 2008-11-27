Бюджет не передбачає виплат надбавок «дітям війни» - Ляпіна

Харків. 27 листопада. УНІАН. Державний бюджет ніколи не мав коштів для виплати 30-відсоткової надбавки до пенсій «дітям війни».

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові заявила народний депутат України від блоку НСНУ Ксенія ЛЯПІНА.

На її думку, закон про надбавки до пенсій дітям війни – це чистої води приклад соціального популізму. «Забезпечити ті 30% надбавки ми не могли ніколи», - сказала К.ЛЯПІНА. За словами політика, державний бюджет ніколи реально не мав таких коштів.

«Не треба писати в законах брехню!» - додала народний депутат.