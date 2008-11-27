Фельдман: Харків має шанс прийняти основні матчі Євро-2012

Харків. 27 листопада. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (фракція БЮТ) вважає, що у Харкова є шанс прийняти основні матчі Євро-2012.

У коментарі, переданому агентству УНІАН прес-службою депутата, сказано, що з офіційної відповіді Кабінету Міністрів України на звернення О.ФЕЛЬДМАНА і депутатського об`єднання «За Харків!» щодо зміни статусу Харкова з резервного на основне місто чемпіонату випливає, що у Харкова є реальний шанс прийняти основні матчі Євро-2012, а сам поділ на резервні та основні міста є умовним.

«Відповідно до листа ФФУ № 2446 від 10.10.2008, згідно із заявою Виконкому УЄФА за наслідками засідання 25-26 вересня 2008, зараз жодне з міст (незалежно від поділу на основні та резервні) не вважається офіційним місцем проведення Євро-2012, за винятком двох столиць – Києва та Варшави. Остаточний відбір міст проведення чемпіонату ґрунтуватиметься тільки на власній технічній оцінці УЄФА здатності міст повністю задовольнити всі потреби турніру. Остаточне рішення з цього питання буде ухвалено Виконкомом УЄФА 15 травня 2009 після аналізу стану проектів», - цитує прес-служба офіційну відповідь депутату.

Як повідомлялося, О.ФЕЛЬДМАН і депутатське об`єднання «За Харків!» звернулися до прем`єр-міністра України, міністра у справах сім`ї, молоді та спорту, а також голови Національного агентства з підготовки до Євро-2012 з проханням розглянути питання про надання Харкову статусу основного міста для проведення Євро-2012 в Україні.

До основних міст, які прийматимуть Євро-2012 в Україні, зараховано Київ, Донецьк, Дніпропетровськ і Львів, до резервних - Харків і Одесу. Функціонери УЄФА не раз звертали увагу на різний ступінь готовності цих міст до приймання Євро-2012.