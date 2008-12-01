Лідери Чемпіонату в ударі

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Результати 17-го туру з футболу

Харків. 1 грудня. УНІАН. Пройшли матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу. Результати ігор: Динамо - Дніпро 2:1 (Діакате 80, Чернат 89 - Русол 91) Шахтар - Карпати 1:0 (Гладкий 67) Таврія - Металіст 0:1 (Фомін 66) Зоря - Ворскла 0:2 (Маркоскі 20, Кравченко 73) ФК Львів - Іллічівець 2:1 (Баранець 44, Ващук 90 пен. - Іващенко 74) Кривбас - Арсенал 1:0 (Мелащенко 90) ФК Харків - Металург З 0:2 (Перішич 12, Вернидуб 22) Чорноморець - Металург Д 2:1 (Косирін 35, Левіга 55 - Фернандеш 10 пен.)

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