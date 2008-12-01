Єхануров планує запровадити посаду «головний старшина ЗСУ»

Харків. 1 грудня. УНІАН. Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ планує запровадити посаду «головний старшина Збройних cил України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час відкриття у Харкові Центру підготовки сержантів ЗСУ.

«Нова система навчання і підготовки професійного сержантського корпусу української армії, яка запроваджується, передбачає введення службової піраміди у кар`єрі таких військовослужбовців: від головних сержантів рот, батальйонів, бригад аж до головного старшини Збройних сил України», - пояснив міністр оборони нову концепцію функціонування сержантського корпусу в українській армії.

Водночас він наголосив, що професійний сержантський корпус повинен стати основою ЗСУ, адже саме він є найближчим до особового складу і найбільше з ним працює.

Ю.ЄХАНУРОВ також повідомив про ініціативу на початку наступного року запровадити у ЗСУ свято – День професійного сержанта.

«Це сприятиме підвищенню професіоналізації наших Збройних сил України», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.