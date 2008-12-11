Голову сільради підозрюють в отриманні хабара на суму $25 тис.

Харків. 11 грудня. УНІАН. Прокурор Харківської області Василь СИНЧУК порушив кримінальну справу стосовно селищного голови Харківського району за фактом одержання хабара в сумі 25 тисяч доларів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, встановлено, що 9 грудня до управління Служби безпеки України в Харківській області звернулася громадянка про вимагання у неї селищним головою 25 тис. доларів США за прийняття та видачу рішення про виділення земельної ділянки у цьому районі.

Наступного дня вранці цей посадовець у власному робочому кабінеті за сприяння у вирішенні питання про надання земельної ділянки площею приблизно 0,18 гектара для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд отримав від громадянки в якості хабара зазначену суму, після чого був затриманий правоохоронцями.

Слідство у справі доручено провести слідчому відділу прокуратури області, повідомили у прес-службі.