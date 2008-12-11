Харківщина - лідер з інфляції

Дані Держкомстату України

Харків. 11 грудня. УНІАН. Згідно з повідомленням Держкомстату України, найбільша інфляція в листопаді зафіксована в: Харківській області - 3,1%; місті Києві - 2,7%; Дніпропетровській області - 2,3%; Тернопільській області - 2,1%; Київській області -2,1%; Житомирській області - 2,1%; Миколаївській області - 2,0%. Найменші розміри інфляції в минулому місці спостерігалися в: місті Севастополі - 0,1%; Автономній республіці Крим - 0,4%; Херсонській області -0,5%. Нагадаємо, інфляція в листопаді 2008 року в цілому по Україні склала 1,5%.

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