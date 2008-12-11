Харківщина - лідер з інфляції

13:44, 11 грудня 2008
Харьків
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Дані Держкомстату України

Харків. 11 грудня. УНІАН. Згідно з повідомленням Держкомстату України, найбільша інфляція в листопаді зафіксована в:

Харківській області  - 3,1%;

місті Києві  - 2,7%;

Дніпропетровській області  - 2,3%;

Тернопільській області  - 2,1%;

Київській області  -2,1%;

Житомирській області  - 2,1%;

Миколаївській області  - 2,0%.

Найменші розміри інфляції в минулому місці спостерігалися в:

місті Севастополі  - 0,1%;

Автономній республіці Крим  - 0,4%;

Херсонській області  -0,5%.

Нагадаємо, інфляція в листопаді 2008 року в цілому по Україні склала 1,5%.

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