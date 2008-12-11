Харківщина - лідер з інфляції
13:44, 11 грудня 2008Харьків
0 0
Дані Держкомстату України
Харків. 11 грудня. УНІАН. Згідно з повідомленням Держкомстату України, найбільша інфляція в листопаді зафіксована в:
Харківській області - 3,1%;
місті Києві - 2,7%;
Дніпропетровській області - 2,3%;
Тернопільській області - 2,1%;
Київській області -2,1%;
Житомирській області - 2,1%;
Миколаївській області - 2,0%.
Найменші розміри інфляції в минулому місці спостерігалися в:
місті Севастополі - 0,1%;
Автономній республіці Крим - 0,4%;
Херсонській області -0,5%.
Нагадаємо, інфляція в листопаді 2008 року в цілому по Україні склала 1,5%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter