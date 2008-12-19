Металіст відзначився в Португалії
08:21, 19 грудня 2008Харьків
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Успішно завершила виступ у груповому турнірі Кубку УЄФА перша команда Харкова. Після виграшів у Галатасарая та Олімпіакоса Металіст здолав і Бенфіку. Перше місце в групі…
У матчі завершального туру групового етапу Кубку УЄФА в групі B 18 грудня харківський Металіст наніс поразку португальській Бенфіці з рахунком 1:0.
Гол на 85-й хвилині забив Рикун, який вийшов на заміну у 2-му таймі.
Бенфіка мала кілька нагод забити, але м’яч кілька разів потрапляв у штангу, або вдало грав Горяїнов.
Завдяки виграшу Металіст посів перше місце в своїй групі.
Олімпіакос виграв у Герти 4:0 (Дуду 54, Галлетті 68 пен., Торосідіс 86, Діого 89)
У підсумку - Металіст має 10 очок, Галатасарай - 9, Олімпіакос 6, Герта - 2, Бенфіка - 1 очко.
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