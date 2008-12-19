Металіст відзначився в Португалії

У матчі завершального туру групового етапу Кубку УЄФА в групі B 18 грудня харківський Металіст наніс поразку португальській Бенфіці з рахунком 1:0.

Гол на 85-й хвилині забив Рикун, який вийшов на заміну у 2-му таймі.

Бенфіка мала кілька нагод забити, але м’яч кілька разів потрапляв у штангу, або вдало грав Горяїнов.

Завдяки виграшу Металіст посів перше місце в своїй групі.

Олімпіакос виграв у Герти 4:0 (Дуду 54, Галлетті 68 пен., Торосідіс 86, Діого 89)

У підсумку - Металіст має 10 очок, Галатасарай - 9, Олімпіакос 6, Герта - 2, Бенфіка - 1 очко.