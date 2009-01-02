Дід Мороз обіцяє українцям – 28°

Харків. 2 січня. УНІАН. Завтра, 3 січня, в Україні утримається мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 8-13°, вдень 3-8° морозу; в Карпатах, центральних, східних областях та на Запоріжжі 14-19°, вдень 7-12° морозу; в Криму вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

4-5 січня збережеться мінлива хмарність. 4 січня вдень у північних областях, 5 січня і центральних областях невеликий сніг, в західних областях помірний; на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу, на крайньому півдні та заході країни вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу, на півдні Криму вночі 0-3° морозу, вдень 0-3° тепла; 5 січня у північних областях вночі 11-16° морозу, вдень 5-10° морозу.

6-7 січня очікується холодна без істотних опадів погода. Температура вночі 15-22° морозу, вдень 4-10° морозу; на Лівобережжі вночі 22-28° морозу, вдень 10-16° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 3-9° морозу, вдень близько 0°.

Надалі синоптики очікують поступове послаблення морозів на 5-10°.

Завтра у Києві та області без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу, у Києві вночі 10-12°, вдень 6-8° морозу.

4-5 січня утримається мінлива хмарність. Вночі 4 січня без опадів, в решту часу невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура 4 січня вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу; 5 січня вночі 11-16° морозу, вдень 5-10° морозу.

6-7 січня у столиці та області холодна без істотних опадів погода. Температура вночі 15-21° морозу, вдень 4-10° морозу.