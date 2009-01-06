Погода на Різдво

Харків. 6 січня. УНІАН. 7 січня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура в західних, Одеській області та в Криму вночі 10-15°, вдень 4-9° морозу, на Південному узбережжі Криму вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°; у північних областях вночі 16-21°, у східних, центральних та Запорізькій області 20-25° морозу, вдень 8-14° морозу.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

8-9 січня утримається мінлива хмарність. Часом пройде невеликий сніг, мокрий сніг, вдень 8 січня на півдні з дощем (у східній частині та в Криму місцями помірні опади), слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний (8 січня у східній половині країни південний), 7-12 м/с, в західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 8 січня вночі у східній частині 17-22°, на Луганщині до 26° морозу, в центральних областях 11-16° морозу, на решті території послаблення до 8-13° морозу; вдень 3-8°, на сході до 11° морозу, на крайньому півдні 1-6° тепла. Температура 9 січня вночі 11-16°, на північному сході до 20° морозу, в Криму близько 10° морозу; вдень 3-8° морозу, у східних, північно-східних областях 9-14° морозу.

10 січня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пройде невеликий сніг. Температура вночі 7-13° (у північних областях 5-10°), у Карпатах, Закарпатті та східних областях 12-18° морозу, вдень 2-8° морозу, в Криму близько 0°.

11 січня без опадів, лише вночі в Криму та Приазов`ї можливий невеликий сніг. Температура у східних областях вночі 15-20° морозу, вдень 9-14°, на решті території вночі 11-17°, в Криму 8-13°, вдень 5-10° морозу (у західних областях та в Криму 0-6° морозу).

На Київщині 7 січня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 16-18°, вдень 8-10° морозу. Температура по області вночі 16-21°, вдень 8-13° морозу.

8-9 січня - мінлива хмарність, часом невеликий сніг, мокрий сніг, слабка хуртовина (вночі 9 січня без істотних опадів). Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 8 січня 8-13°, 9 січня 11-16° морозу; вдень 3-8° морозу (в Києві вночі 8 січня близько 10°, 9 січня 12-14° морозу; вдень 5-7° морозу).

10 січня можливий невеликий сніг, температура вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу. 11 січня без опадів, температура вночі 11-17° морозу, вдень 5-10° морозу.